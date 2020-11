Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ces révélations du clan Maxime Lopez sur son départ

Publié le 3 novembre 2020 à 12h15 par Th.B.

L’OM a laissé filer Maxime Lopez dans les ultimes heures du mercato à Sassuolo. Une opération qui a vu le jour grâce à Roberto De Zerbi, entraîneur du club italien, selon son frère Julien Lopez.

Né à Marseille, et formé à l’OM, Maxime Lopez a ressenti un pincement au coeur au moment de quitter le club phocéen lors du deadline day du mercato pour rejoindre Sassuolo sous la forme d’un prêt. Mais la page OM devait se tourner comme il l’a fait savoir lundi soir à Top of the Foot , émission de RMC . « L'OM restera mon club de cœur à jamais mais je sentais que je devais prendre mon envol un jour et ça s'est fait lors du dernier jour du mercato » . Depuis le 5 octobre, le minot marseillais évolue à Sassuolo où il a été totalement convaincu par deux hommes, son entraîneur Roberto De Zerbi et son ami d’enfance et nouveau coéquipier Jérémie Boga.

« En dix minutes, il était déjà convaincu qu'il allait déménager »