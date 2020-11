Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 3 novembre 2020 à 0h30 par La rédaction

Parti en prêt du côté de Sassuolo en toute fin de mercato, Maxime Lopez a quitté son club formateur, l’OM. Le milieu a de nouveau expliqué les choix qui ont motivé son départ.

Maxime Lopez était en manque de temps de jeu dans le milieu de terrain de l’OM. Concurrencé par Valentin Rongier, Morgan Sanson, Pape Gueye, Michaël Cuisance, Kevin Strootman, voire Boubacar Kamara, c’est naturellement que le minot de l’OM a décidé de rejoindre l’US Sassuolo lors du dernier mercato estival. Le club italien marche d’ailleurs très fort en ce début de saison. L’équipe de Roberto De Zerbi est actuellement 2e de Serie A derrière le Milan AC. Maxime Lopez (22 ans) a déjà disputé 3 matches et vient d’inscrire son premier but contre Naples. Même s’il n’a pas oublié l’OM, Lopez semble bel et bien être passé à autre chose.

« J’avais clairement besoin de partir de l’OM »