Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les vérités de Wesley Fofana sur son transfert agité !

Publié le 8 novembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Après un été agité et des tensions à l'ASSE, Wesley Fofana a rejoint Leicester contre 35 M€. Le défenseur français est revenu sur cette période.

Un an après William Saliba, Wesley Fofana a quitté le Forez. Les jeunes défenseurs centraux de l'ASSE s'exportent bien, notamment en Premier League. Cet été, Leicester a poussé pour convaincre Saint-Etienne de lâcher Wesley Fofana. Alors que le défenseur voulait partir, Claude Puel, son entraîneur, ne partageait pas cette envie. Finalement, le joueur de 19 ans a rejoint les Foxes contre 35 M€. Ce départ a été pallié par l'arrivée de Panagiotis Retsos à l'ASSE. Alors que Fofana s'est rapidement imposé à Leicester, le jeune joueur est revenu sur son été agité à l'occasion du derby entre l'ASSE et l'OL ce dimanche soir.

« Le transfert a été fait, tout le monde est très content »