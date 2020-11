Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay jette un gros froid sur son avenir !

Publié le 8 novembre 2020 à 21h00 par B.C.

Annoncé comme la priorité hivernale du FC Barcelone, Memphis Depay laisse planer le doute sur sa présence à l'OL jusqu'à la fin de la saison, lui est dans sa dernière année de contrat.

Proche du FC Barcelone cet été après le départ de Luis Suarez, Memphis Depay est finalement resté à l'OL malgré de longues négociations. Alors que son contrat court jusqu'en juin 2021, l'attaquant néerlandais n'a pas prolongé pour autant avec le club de Jean-Michel Aulas, et son départ pourrait logiquement redevenir d'actualité en janvier. Il faut dire que le Barça n'a pas recruté d'attaquant lors du mercato estival et suivrait toujours de près la situation du joueur de l'OL. Interrogé sur son avenir par la chaîne Téléfoot , Memphis Depay refuse de garantir sa présence chez les Gones jusqu'à la fin de la saison.

« Je ne veux pas faire des promesses que je ne suis pas sûr de pouvoir tenir »