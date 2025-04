OM : De Zerbi «pètes un boulon», le gros coup de pression

Alexis Brunet

L’été dernier, l’OM avait décidé de frapper un grand coup lors du mercato en attirant Roberto De Zerbi, alors que ce dernier était courtisé par plusieurs prestigieuses formations. Si le début de l’aventure marseillaise de l’Italien s’est très bien passé, cela est clairement en train de se compliquer. Le coach marseillais doit faire très attention dorénavant selon Rolland Courbis.

L’OM traverse actuellement une très mauvaise passe. Le club phocéen reste sur trois défaites d’affilée et même quatre lors des cinq derniers matches. Des résultats très décevants, surtout pour Marseille qui a l’ambition de disputer la Ligue des champions la saison prochaine et qui pourrait donc tout perdre lors du sprint final.

De Zerbi s’énerve

Forcément, vu ces résultats, les nerfs sont tendus à Marseille. Dernièrement, c’est d’ailleurs Roberto De Zerbi qui s’est montré passablement énervé. Après la dernière défaite contre le Stade de Reims (3-1), le technicien italien a passé un savon à son groupe. Le coach marseillais avait d’ailleurs décidé de ne pas entraîner ses joueurs par la suite le temps d’une journée, car ils ne se donnaient pas assez selon lui.

« Qu'il ne déconne pas non plus »

Roberto De Zerbi a donc haussé le ton et cela plaît à Rolland Courbis. Dans Les Grandes Gueules du Sport, l’ancien entraîneur de l’OM est revenu sur l’attitude de son confrère et il a affirmé que cela était normal car c’était un passionné. Toutefois, l’Italien doit maintenant faire très attention. « Il y a eu pas mal d'exagération autant dans les comportements que dans les déclarations depuis le match de Reims. Pour moi, on a dépassé les limites. Tu pètes un boulon comme l'a fait De Zerbi, et là le passionné l'a été un peu trop. Ce n'est pas grave. C'est un gars passionné qui a tout pour réussir dans cette région. Mais qu'il ne déconne pas non plus. »