Mercato - Barcelone : Cette recrue estivale s’enflamme pour son arrivée au Barça !

Publié le 8 novembre 2020 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il a rejoint les rangs du FC Barcelone cet été, Miralem Pjanic n’a pas caché sa joie au moment de revenir sur son transfert au sein du club catalan.

Alors qu’il avait besoin de 70 M€ avant le 30 juin dernier afin de boucler son exercice financier, le FC Barcelone a décidé de procéder à un échange de joueur avec la Juventus. Ainsi, Arthur Melo, qui souhaitait pourtant rester au Barça, a pris la direction de Turin, tandis que Miralem Pjanic a effectué le chemin inverse, le tout dans un deal au sein duquel les deux clubs ont déboursé une indemnité de transfert d'environ 70 M€. L’ancien joueur de l’OL et de l’AS Roma a connu des débuts poussifs, mais il monte dernièrement en puissance et pourrait représenter une alternative de choix dans un entrejeu barcelonais où Sergio Busquets semble être sur le déclin. En attendant, Miralem Pjanic est plus que satisfait d’évoluer dans les rangs du FC Barcelone, un club qu’il rêvait de rejoindre comme il l’a confié à l’occasion d’un entretien accordé au Canal Football Club diffusé ce dimanche.

« Je ne veux pas juste me contenter d’être au Barça »