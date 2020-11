Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un prétendant prépare son offensive pour Florian Thauvin !

Publié le 8 novembre 2020 à 20h15 par T.M.

Toujours à l’OM, Florian Thauvin voit toutefois son avenir être au centre des rumeurs sur le marché. Et dès janvier, le champion du monde devrait être sollicité, en particulier par le Milan AC.

Annoncé parmi les possibles partants lors du dernier mercato, Florian Thauvin est finalement resté à l’OM. Et alors que le champion du monde s’est montré décisif depuis le début de la saison, cela n’empêche pas les rumeurs de se multiplier sur son avenir. En effet, le joueur d’André Villas-Boas est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre en juin prochain, un scénario que le principal intéressé n’avait pas écarté. Mais l’avenir de Thauvin pourrait aussi s’écrire d’une autre manière. L’attaquant de l’OM pourrait très bien prolonger, mais aussi partir dès le mercato de janvier. Et c’est à ce moment que le Milan AC pourrait lancer son offensive.

Le Milan AC veut Thauvin !