Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ prématuré pour Moise Kean ? La réponse !

Publié le 9 novembre 2020 à 10h45 par T.M.

Alors que Moise Kean flambe actuellement avec le PSG, il ne serait pas prévu que l’Italien retrouve Everton de sitôt.

A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato, le PSG a finalement trouvé son bonheur du côté de l’Angleterre. Devant pallier les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, Leonardo a ainsi obtenu le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton. Censé être la doublure de Mauro Icardi, l’Italien joue actuellement les premiers rôles en l’absence de l’Argentin. En effet, l’ancien de la Juventus enchaine les buts actuellement pour le plus grand bonheur du PSG, mais aussi des Toffees, qui retrouveront Kean à l’issue de la saison étant donné qu’il n’y a aucune option d’achat dans son prêt.

Au PSG jusqu’à quand ?