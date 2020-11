Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une solution enfin trouvée pour Gareth Bale ?

Publié le 9 novembre 2020 à 9h30 par A.D.

Alors qu'il ne fait pas partie des plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale est actuellement prêté à Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Pour conserver l'international gallois, José Mourinho tenterait de boucler un transfert à hauteur de 15M€.

Indésirable de Zinedine Zidane depuis de longs mois, Gareth Bale aurait pu quitter le Real Madrid à plusieurs reprises. Alors qu'il dispose d'un salaire XXL, l'international gallois n'a trouvé preneur que lors du dernier mercato estival. En effet, Gareth Bale a rejoint Tottenham, son ancien club, sous la forme d'un prêt. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le Real Madrid, l'attaquant de 31 ans pourrait ne jamais faire son retour à la Maison-Blanche .

Un transfert à 15M€ pour Gareth Bale ?