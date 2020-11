Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : En attendant Mbappé, Zidane doit prendre son mal en patience…

Publié le 9 novembre 2020 à 5h15 par T.M.

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid rêve d’accueillir Kylian Mbappé. Mais avant de recruter le joueur du PSG, Zinedine Zidane doit se contenter de ce qu’il a sous la main…

A cause du coronavirus, le Real Madrid a dû revoir ses plans lors du dernier mercato. Ayant remis à 2021 l’opération pour Kylian Mbappé, la Casa Blanca s’est davantage concentré sur les ventes afin de mettre de l’argent de côté et ainsi mettre toutes les chances de son côté pour accueillir le joueur du PSG. En effet, c’est est désormais connu de tous, Mbappé est le grand rêve de Zinedine Zidane et de Florentino Pérez. Mais pour le moment, l’international français est encore loin de débarquer au Real Madrid et le président madrilène l’aurait clairement fait comprendre à son entraîneur.

Jovic faute de Mbappé !