Mercato - PSG : Leonardo est très attendu dans ce dossier brûlant !

Publié le 9 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria n'a pas manqué l'occasion de rappeler qu'il souhaitait prolonger son bail au PSG. Leonardo est prévenu.

Bien que la situation de Kylian Mbappé et Neymar soit au cœur de toutes les discussions puisque leurs contrats prennent fin en juin 2022, d'autres dossiers semblent bien plus urgents, à l'image de l'avenir d'Angel Di Maria. Et pour cause, le bail de l'Argentin, double buteur contre Rennes samedi soir (3-0), se termine à la fin de la saison. Par conséquent, dès le 1er janvier, le Fideo sera en mesure de discuter avec le club de son choix en vue de s'engager libre pour la saison prochaine. Le temps presse dans ce dossier, d'autant plus que du haut de ses 32 ans, Angel Di Maria rappelle qu'il souhaite rester.

Di Maria interpelle Leonardo