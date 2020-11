Foot - PSG

PSG - Malaise : Kylian Mbappé aurait fait une grande annonce à Didier Deschamps !

Publié le 8 novembre 2020 à 12h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé était forfait avec le PSG, le Français a pourtant été appelé par Didier Deschamps pour disputer les prochains matches internationaux. Selon certaines sources, Mbappé, lui-même, aurait demandé à Deschamps de l’appeler.

Il n’était toujours pas de la victoire du PSG contre Rennes (3-0), ce samedi, lors de la 10e journée de Ligue 1. Absent depuis une semaine en raison d’une contracture à la cuisse, Kylian Mbappé a pourtant été appelé par Didier Deschamps, jeudi dernier, pour disputer les prochaines rencontres avec l’Équipe de France, contre la Finlande, le Portugal et la Suède. Si Deschamps a décidé de se passer des services de Camavinga, lui aussi blessé, le sélectionneur des Bleus a pourtant tenté le pari Mbappé, au grand dam de Thomas Tuchel. Seulement, cette décision ne viendrait pas que de Deschamps.

Mbappé aurait demandé à Deschamps de jouer le Portugal