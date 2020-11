Foot - PSG

PSG - Malaise : Et si Thomas Tuchel cédait pour Marquinhos ?

Publié le 8 novembre 2020 à 5h45 par Th.B.

Pointé du doigt pour son utilisation de Marquinhos et de Danilo Pereira ces derniers temps, Thomas Tuchel a ouvert la porte à la possibilité de voir le Brésilien en défense centrale si une chose se produisait au PSG.

Alors que l’effectif du PSG est miné par les blessures depuis le début de la saison, Thomas Tuchel a vu Idrissa Gueye, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi et Moise Kean contracté à leurs tours des problèmes physiques samedi. En effet, lors de la victoire du PSG face au Stade Rennais au Parc des princes (3-0), Tuchel a une nouvelle fois été contraint de trouver des solutions sur le terrain pour composer son onze de départ. Cependant, alors que l’entraîneur du PSG insistait vouloir continuer de positionner Marquinhos au poste de milieu de terrain défensif, à savoir sentinelle, Tuchel a assuré que cette situation pouvait changer à une condition.

Marquinhos en défense centrale au retour de Verratti ?