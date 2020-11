Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Memphis Depay influencé par Ansu Fati ?

Publié le 9 novembre 2020 à 10h30 par A.D.

Alors qu'Ansu Fati s'est blessé gravement, le FC Barcelone serait encore plus déterminé à recruter Memphis Depay. Le conseil d'administration catalan aurait décidé de donner son feu vert pour un transfert en janvier à conditions que l'effectif de Ronald Koeman soit allégé davantage et que la transaction soit à faible cout.

Depuis la dernière fenêtre de transferts, le FC Barcelone a décidé de révolutionner son effectif. Ainsi, Ronald Koeman a vu partir Luis Suarez (Atlético), Ivan Rakitic (FC Séville), Nelson Semedo (Wolverhampton), Arthur Melo (Juventus) et Arturo Vidal (Inter), entre autres, et a pu renforcer son effectif avec Sergino Dest et Miralem Pjanic. Orphelin de Luis Suarez, le coach du Barça aurait souhaité le remplacer par Memphis Depay, qui sera en fin de contrat en juin 2021. Toutefois, le club catalan n'aurait pas eu les moyens de répondre aux attentes de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL. Alors qu'il n'aurait pas oublié l'idée de recruter Memphis Depay, Ronald Koeman pourrait redoubler d'efforts à cause de la blessure d'Ansu Fati.

Ansu Fati pourrait débloquer le dossier Depay