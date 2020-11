Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La presse espagnole lâche une petite bombe sur Memphis Depay !

Publié le 9 novembre 2020 à 8h30 par T.M.

N’ayant pas eu gain de cause avec Memphis Depay lors du dernier mercato, le FC Barcelone n’a pas perdu espoir avec le Néerlandais. Et en janvier, l’issue pourrait bien être différente.

Avec le départ de Luis Suarez, le FC Barcelone s’était mis en quête d’un nouveau buteur. Finalement, Ronald Koeman n’a pas pu réaliser ses plans qui étaient de faire venir Memphis Depay grâce au départ d’Ousmane Dembélé, qui est finalement resté en Catalogne. Le Néerlandais est donc lui toujours à l’OL, où il est entré dans sa dernière année de contrat. Toutefois, entre les deux Néerlandais, l’histoire ne serait clairement pas finie. En effet, bien décidé à recruter un attaquant et que celui-ci soit Depay, Koeman va revenir à la charge en janvier et l’a dernièrement fait savoir publiquement.

Une arrivée en janvier déjà bouclée ?