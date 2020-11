Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doublé par Zidane sur ce gros dossier ?

Publié le 9 novembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Indésirable à l’Inter Milan, Christian Eriksen serait sur le départ dès janvier. Si le PSG s’est montré intéressé, Leonardo pourrait se faire doubler par le Real Madrid, qui se séparerait d’un de ses indésirables en même temps.

Le passage de Christian Eriksen à l’Inter Milan s'apparente à un long chemin de croix ! Arrivé en janvier 2020 en Lombardie, le Danois ne parvient pas à s’imposer, et décevrait son entraîneur Antonio Conte à chacune de ses sorties. Et alors que le joueur avait déjà des courtisans cet été, la liste ne fait que s’allonger à mesure que le mercato d’hiver approche. Le PSG fait figure de principal intéressé sur le dossier, mais devra faire face à une grosse concurrence, avec notamment plusieurs formations allemandes intéressées, et peut-être même le Real Madrid.

Un échange Isco-Eriksen à l’étude ?