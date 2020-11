Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Avantage de taille pour Zidane dans le dossier Pogba ?

Publié le 9 novembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Alors que Paul Pogba ne manque pas de prétendants, le Real Madrid pourrait faire basculer l'avenir du milieu français. Les Merengue seraient en mesure de s'aligner sur le salaire demandé par le champion du monde.

Défait à Valence, le Real Madrid a montré des lacunes. Bien que les choix de Zinédine Zidane ne serait pas compris par le vestiaire, notamment l'absence de Toni Kroos, des renforts devraient arriver l'été prochain. Après un mercato concentré sur le dégraissage et les retours de prêts, le Real Madrid devrait investir. Les pistes sont nombreuses. La Maison Blanche suivraient de prêt les internationaux français. Ainsi Paul Pogba et Eduardo Camavinga seraient les favoris pour l'entrejeu madrilène. Finalement, les Merengue pourrait pencher vers le champion du monde en raison de son prix moins élevé. D'autant qu'une rupture avec Manchester United se rapprocherait.

Le Real prêt à payer le salaire de Pogba