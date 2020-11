Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nouveau danger pour Galtier avec Renato Sanches ?

Publié le 9 novembre 2020 à 13h45 par A.D.

Etincelant sous les couleurs du LOSC, Renato Sanches aurait tapé dans l'oeil de Wolverhampton.

Après un parcours compliqué au Bayern, puis à Swansea, Renato Sanches a posé ses valises au LOSC pour tenter de se relancer. Et il semblerait que ce choix soit judicieux, puisque le milieu de terrain de 23 ans enchaine les bonnes performances sous la houlette de Christophe Galtier chez les Dogues . De retour sur le devant de la scène, Renato Sanches pourrait alarmer de nombreux clubs européens et prendre le large dans un avenir plus ou moins proche. Interrogé sur son avenir il y a plusieurs jours, l'international portugais n'a pas fermé la porte à un départ. « Je ne sais pas si les grands clubs vont venir me chercher mais je sais que je suis meilleur maintenant et c’est ce qui compte. Je ne sais pas si je serai lillois la saison prochaine. Je sais que je suis heureux ici, je me sens bien au LOSC et je suis encore sous contrat pour trois ans. Mais je ne sais pas ce qui peut se passer dans trois mois ou un an donc on verra ce que le futur me réserve » , avait-il confié en conférence de presse.

Renato Sanches dans le collimateur de Wolverhampton ?