Mercato - OM : La sortie forte de Maxime Lopez sur son départ...

Publié le 9 novembre 2020 à 11h45 par A.C.

Maxime Lopez, actuellement en prêt à Sassuolo, est revenu sur son récent départ de l’Olympique de Marseille.

Il devait être l’un des piliers du projet ambitieux de Frank McCourt. Finalement, Maxime Lopez n’a jamais réussi à s’imposer à l’Olympique de Marseille, son club formateur. Après avoir plusieurs fois été lié à un départ ces dernières années, notamment avec le FC Séville, il a finalement été prêté à Sassuolo... et cela lui réussit plutôt pas mal ! Lopez est rapidement devenu un cadre de Roberto De Zerbi et a notamment marqué un magnifique but face au Napoli (0-2), le 1er novembre dernier.

« C’est une grosse page de ma vie qui s’est tournée en quittant Marseille»