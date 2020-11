Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La punchline de Pierre Ménès sur le recrutement du projet McCourt !

Publié le 9 novembre 2020 à 1h15 par H.G.

Alors que l’Olympique de Marseille n’a que peu d’argent à investir sur le marché des transferts, Pierre Ménès a pointé du doigt les investissements réalisés par le club phocéen ces dernières années.

Cet été encore, le mercato estival de l’OM ne fut pas marqué par un profond renouvellement de l’effectif. Il faut dire que le club phocéen ne dispose pas de liquidités colossales à investir, et le passage de la pandémie de Covid-19 en Europe n’a en rien arrangé ce problème. De ce fait, l’OM n’a pas cassé sa tirelire cet été pour enrôler Michael Cuisance, Leonardo Balerdi, Luis Henrique, Yūto Nagatomo et Pape Gueye. Cependant, plus globalement, la pertinence du recrutement de Marseille pose question depuis l’arrivée de Frank McCourt.

« Il y a une différence entre dépenser l'argent que t'as pas et dépenser l'argent n'importe comment »