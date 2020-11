Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a réalisé un très joli coup cet été !

Publié le 8 novembre 2020 à 22h45 par B.C.

Sous le charme de ses qualités, André Villas-Boas est parvenu à se faire prêter Leonardo Balerdi au cours du dernier mercato estival. Une bonne pioche aux yeux de Renato Civelli.

Désireux de renforcer son effectif, André Villas-Boas avait coché le nom de Leonardo Balerdi cet été. L'entraîneur portugais est ainsi parvenu à mettre la main sur sa cible sous la forme d'un prêt avec option d'achat (15M€), l'Argentin étant en manque de temps de jeu au Borussia Dortmund. Profitant de l'absence d'Alvaro Gonzalez vendredi à Strasbourg (1-0), Balerdi était aligné par l'entraîneur de l'OM pour la cinquième fois de la saison, et il a marqué des points en défense. Des bonnes prestations remarquées en Argentine puisque le Marseillais a été appelé par Lionel Scaloni pour les prochains matches de l' Albiceleste contre le Paraguay et le Pérou. Interrogé sur la progression de son compatriote, l'ancien défenseur de l'OM Renato Civelli reconnaît que Balerdi est une bonne pioche pour André Villas-Boas.

« Il peut devenir un très bon joueur, j'en suis sûr »