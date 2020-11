Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar, Di Maria... Leonardo va devoir s'activer !

Publié le 8 novembre 2020 à 20h30 par Bernard Colas mis à jour le 8 novembre 2020 à 20h42

Leonardo va devoir gérer plusieurs dossiers épineux dans les prochains mois. Ce samedi, Angel Di Maria a fait savoir qu'il voulait finir sa carrière européenne au PSG, alors que son contrat court jusqu'à la fin de la saison. Mais l'Italo-brésilien a d'autres priorités avec Neymar et Kylian Mbappé, deux dossiers qui pourraient ne pas connaître la même issue...

Même en plein milieu de saison, le mercato est un sujet qui revient avec insistance dans le football, encore plus au Paris Saint-Germain. La situation de Neymar est notamment au cœur de l'actualité, lui qui voulait à tout prix quitter la capitale l'été dernier. Comme vous l'a révélé le 10 Sport, la star parisienne a changé d'état d'esprit et se sent aujourd'hui épanouie au PSG. Une information confirmée depuis par Foot Mercato et Julien Maynard ce dimanche. Le journaliste de l'émission Téléfoot a indiqué que les représentants de l'attaquant avaient fait savoir à la direction des Rouge et Bleu qu'il désirait prolonger son bail, courant jusqu'en juin 2022. Néanmoins, Neymar aurait fixé une condition puisqu'il voudrait disposait d'un salaire au moins équivalent à celui qu'il perçoit aujourd'hui, soit environ 36M€ nets par an. D'après nos informations exclusives divulguées le 23 octobre dernier, aucune offre concrète n'a encore été formulée par le PSG à sa star, et il pourrait y avoir une raison précise à cela.

Leonardo prêt à mettre Neymar de côté pour Mbappé ?

Dans ce contexte de crise sanitaire, le PSG est fortement touché économiquement. Ainsi, le nouveau contrat de Neymar pourrait avoir de grosses conséquences sur les finances parisiennes, et Leonardo semble avoir une autre priorité en tête. D'après les informations de Foot Mercato , la prolongation de Neymar ne serait pas encore à l'ordre du jour puisque le directeur sportif parisien privilégierait jusqu'à maintenant les négociations avec l'entourage de Kylian Mbappé. Le champion du monde tricolore, également sous contrat jusqu'en juin 2022, est la grande priorité du Real Madrid et reste sur les tablettes d'autres écuries européennes, à l'instar de Liverpool. Leonardo et l'état-major qatari semblent prêts à toutes les folies financières pour convaincre Mbappé de rester au PSG, quitte à mettre le dossier Neymar en suspens actuellement. La tâche parisienne sera toutefois compliquée, puisqu'on indique en Espagne que le natif de Bondy verrait d'un très bon œil l'intérêt de Zinedine Zidane à son égard.

Angel Di Maria attend son tour