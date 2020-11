Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Prolongation, départ… Neymar a fait son choix !

Publié le 8 novembre 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il est présent dans l’effectif du PSG depuis 2017, Neymar verra son contrat dans la capitale française expirer dans un peu moins de deux ans. Seulement voilà, tout porte à croire que l’aventure du Brésilien du côté du Parc des Princes durera encore un bon moment.

Qu’il semble loin le temps où Neymar souhaitait partir du PSG ! C’était il y a tout juste un an, lorsque l’ancien joueur de Santos voulait lâcher les pensionnaires du Parc des Princes afin d’effectuer son grand retour au FC Barcelone, club qu’il a quitté en 2017. Seulement voilà, faute de moyens financiers, le Barça n’est pas parvenu à convaincre Paris de lâcher sa star, et Neymar n’a eu d’autres choix que de poursuivre sa carrière au PSG lors de la saison 2019/2020. Cependant, si le natif de Mogi das Cruzes est resté par défaut, il semblerait qu’il ait finalement pris goût à la vie parisienne. Et pour cause, comme le10sport.com vous le révélait cet été, l’attaquant de 28 ans est plus épanoui que jamais au PSG et à Paris. L’ancien numéro 11 du FC Barcelone s’était rapidement remobilisé après son transfert avorté, et il n’a eu de cesse d’afficher des images de la cité parisienne sur ses réseaux sociaux après la période du premier confinement.

Neymar veut prolonger, et le PSG le sait !

Oui, trois ans après son arrivée, Neymar est enfin comme un poisson dans l’eau dans la Ville Lumière . C'est du jamais vu. Et il y a plus : le numéro 10 du PSG est maintenant ouvert à la possibilité de prolonger son contrat qui court actuellement jusqu’en juin 2022. C’est ce que nous vous avions révélé, et cette information est confirmée ce dimanche par Julien Maynard. Le journaliste de Téléfoot assure en effet que le médaillé d'or aux Jeux Olympiques 2016 a fait savoir à sa direction, par le biais de ses représentants, qu’il souhaiterait parapher un nouveau contrat. Toutefois, comme nous vous le révélions en exclusivité le 23 octobre dernier, si le PSG s’est rapproché du clan de Neymar afin de renouveler son bail, aucune proposition concrète n’a encore été transmise ou évoquée pour l'heure. Une information également confirmée par Julien Maynard, démontrant ainsi le fait que la patience doit encore être de mise avant de voir ce dossier être définitivement bouclé.

Le Brésilien aurait fixé une seule condition pour rester à Paris