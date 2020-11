Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le PSG serait en course pour le «nouveau Pogba» !

Publié le 8 novembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Alors que la Juventus et Barcelone se disputeraient Ryan Gravenberch, le PSG serait à l'affût pour signer le nouveau Pogba.

D'ores et déjà comparé à Paul Pogba du haut de ses 18 ans, Ryan Gravenberch serait notamment suivi par le FC Barcelone et la Juventus. Le milieu prend de l'ampleur à l'Ajax. Cette saison, l'international néerlandais a participé à tous les matches d'Eredivisie et de Ligue des Champions, à l'exception de deux parties manquées à cause du coronavirus. Important dans le jeu amstellodamois, Ryan Gravenberch s'est aussi montré décisif avec deux passes décisives. De quoi attirer les plus grands clubs européens.

Le PSG toujours attentif à Gravenberch ?