Mercato - OM : Lopez ne semble pas regretter Marseille...

Publié le 3 novembre 2020 à 7h00 par A.C.

Maxime Lopez, prêté par l’OM à Sassuolo en fin de mercato, semble décidément être un grand fan de Roberto De Zerbi.

C’est la belle histoire de ce début novembre. Barré à l’Olympique de Marseille, club où il a été formé, Maxime Lopez a été contraint de s’expatrier pour exister. Et il n’a pas tardé à s’acclimater à la nouvelle réalité de la Serie A, en gagnant une place de titulaire avec Sassuolo et en signant la victoire face au Napoli de Gennaro Gattuso (0-2), d’un magnifique but repris depuis par toutes les télévisions italiennes. Depuis, on ne tarit plus d’éloges au sujet de l’ancien de l’OM...

« De Zerbi m’a donné la confiance que j’avais un peu moins à Marseille »