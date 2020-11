Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Entre Neymar et le PSG, c’est bien parti pour continuer !

Publié le 9 novembre 2020 à 5h00 par T.M.

Proches d’un divorce il y a encore quelques mois, le PSG et Neymar pourraient finalement renforcer leur relation. Explications.

En 2017, le PSG avait frappé fort avec l’arrivée de Neymar. Toutefois, dans la capitale, le Brésilien n’avait jamais réellement oublié le FC Barcelone et a tout tenté pour retrouver la Catalogne en 2019. Finalement, les deux clubs n’ayant pas trouvé de terrain d’entente, le joueur de 28 ans est reparti avec le club de la capitale et a affiché un visage bien différent. Pour Neymar, tout aurait changé. Désormais heureux au PSG, le joueur de Thomas Tuchel laisserait la porte ouverte à une prolongation. Et ce scénario deviendrait de plus en plus concret.

Une prolongation qui approche…