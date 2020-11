Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a bien réalisé une très belle affaire cet été !

Publié le 9 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Ancien défenseur de l'OM, Renato Civelli s'est prononcé sur le niveau de son compatriote, Leonardo Balerdi, auquel il prédit un bel avenir.

En quête d'un défenseur central pour s'inscrire dans la rotation, André Villas-Boas a décidé de miser sur Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Et s'il a été peu utilisé jusque-là, le défenseur argentin répond présent lorsque son entraîneur fait appel à lui. Ancien axial de l'OM, Renato Civelli s'est prononcé sur son compatriote et assure que le club phocéen a réalisé un joli coup.

Civelli est fan de Balerdi