Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zidane une nouvelle fois relancé ?

Publié le 9 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Alors que Zinédine Zidane est contesté au Real Madrid, la lourde défaite contre Valence pourrait laisser des traces. La place de l'entraîneur français vacillerait de nouveau.

Zinédine Zidane trône sur une chaise à bascule. Entre les hauts et les bas de son Real Madrid, l'entraîneur français pourrait en sortir grandi comme être évincé. Après deux défaites consécutives à domicile, contre Cadix et le Shaktar Donetsk, la Maison Blanche s'est reprise en remportant le Clasico. De quoi redonner de l'air à Zinédine Zidane. Une simple respiration seulement. En effet, ce dimanche, les Merengue se sont lourdement inclinés contre Valence. Alors que Karim Benzema a ouvert le score, le Real Madrid a ensuite sombré. Trois penalties transformés par Carlos Soler et un but contre son camp de Raphael Varane ont scellé la défaite. Le Real lâche du terrain et se retrouve à quatre points de la Real Sociedad (avec un match à rattraper).

La défaite de trop pour Zidane ?