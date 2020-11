Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une très belle occasion ratée par Leonardo sur le mercato ?

Publié le 8 novembre 2020 à 14h30 par T.M.

A la recherche d’un attaquant lors du dernier mercato, le PSG a obtenu le prêt de Moise Kean. Et alors que le buteur italien flambe actuellement avec les champions de France, Leonardo pourrait bien nourrir certains regrets concernant les dessous de l’arrivée du joueur d’Everton.

Lors du dernier mercato, les besoins du PSG étaient nombreux sur le marché des transferts. Un défenseur central, un arrière droit, un milieu de terrain et un attaquant étaient notamment recherchés par Leonardo et Thomas Tuchel. Si aucun joueur n’est venu pallier le départ de Thiago Silva, le club de la capitale a tout de même enregistré des renforts dans les autres secteurs avec Alessandro Florenzi, Danilo Pereira, Rafinha et Moise Kean. Avec les départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, partis libres au terme de leur contrat, il était vital qu’un nouvel attaquant débarque au PSG pour épauler Mauro Icardi. Cela a donc été chose faite avec l’arrivée de l’Italien en provenance d’Everton. Et aujourd’hui, la direction parisienne peut se réjouir d’avoir accueilli l’ancien de la Juventus. En effet, blessé, l’Argentin ne peut tenir sa place. Par conséquent, Thomas Tuchel fait confiance à Moise Kean qui lui rend à merveille sur le terrain en enchainant les buts, le dernier en date ce samedi contre Rennes. Alors que le joueur de 20 ans flambe sous le maillot parisien, ces performances mettent en avant un échec de Leonardo dans ce dossier.

Moise Kean ne restera pas !