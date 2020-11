Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale pourrait engendré un changement majeur !

Publié le 10 novembre 2020 à 3h30 par A.M.

Prêté par le Borussia Dortmund cet été, Leonardo Balerdi s'est montré convaincant lors de ses dernières sorties. Au point de bousculer la hiérarchie à son poste ?

Cet été, l'une des priorités de recrutement pour l'Olympique de Marseille était d'attirer un défenseur central. Et pour cause, Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez n'avaient pas de doublure de haut niveau compte tenu du fait que Boubacar Kamara évolue désormais au milieu de terrain. C'est ainsi qu'André Villas-Boas a rapidement jeté son dévolu sur Leonardo Balerdi prêté par le Borussia Dortmund où son temps de jeu était très limité malgré les 15,5M€ investis par le club de la Ruhr pour l'attirer en provenance de Boca Juniors.

Balerdi offre des maux de tête à Villas-Boas

Et après des débuts discrets, Leonardo Balerdi commence à se faire une place dans le onze de l'OM. Buteur contre Lorient (1-0), le défenseur argentin a livré une prestation très solide à Strasbourg (1-0) au point de convaincre Lionel Scaloni de le sélectionner avec l'Argentine les matches contre le Paraguay le 13 novembre à Buenos Aires, et le Pérou le 18 novembre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Par conséquent, les prestations de Leonardo Balerdi pourraient bien pousser André Villas-Boas à revoir ses plans d'autant plus que Duje Caleta-Car est quant à lui assez décevant.