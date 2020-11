Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Tuchel est validée !

Publié le 10 novembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel est sur la sellette, Nabil Djellit semble apprécier l'idée de voir débarquer Thiago Motta sur le banc du PSG.

Depuis la défaite contre le RB Leipzig en Ligue des Champions (1-2), la deuxième après celle face à Manchester United, l'avenir de Thomas Tuchel est régulièrement discuté. Compte tenu des indemnités de licenciement, estimées à 10M€, Doha réfléchit encore à l'idée de se séparer des services de l'Allemand. En attendant, plusieurs noms circulent pour remplacer l'entraîneur du PSG à l'image de Massimiliano Allegri ou encore Mauricio Pochettino. Mais pour Nabil Djellit, journaliste de France Football , Thiago Motta est également une bonne solution.

«Thiago Motta, moi ça me parait cohérent»