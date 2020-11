Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette stratégie qui se précise pour Ousmane Dembélé !

10 novembre 2020

Les médias catalans affirment que le Barça s’interroge sur le cas Dembélé, alors qu’Ansu Fati vient de se blesser. Analyse.

Ces dernières heures, le quotidien catalan Sport fait le point sur la situation d’Ousmane Dembélé à Barcelone. Selon le média catalan, les dirigeants blaugrana hésiteraient sur la marche à suivre pour l’attaquant français, alors qu’Ansu Fati va être indisponible pour un long moment. Au club, on souhaiterait en priorité vendre Dembélé dès cet hiver, afin de soulager les finances, afin également d’être en position de force pour négocier son transfert, alors que le joueur n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain. Mais une vente dès cet hiver ferait aussi hésiter le club sportivement, alors que Dembélé commence à donner des gages d’un retour au forme.

Une stratégie logique

A l’analyse, les dirigeants blaugrana vont s’orienter vers une stratégie assez logique : si dans les prochaines semaines, Dembélé confirme son retour au top, ils feront le choix de le garder en janvier, au vu des gages sportifs qu’il donne, avec la perspective de le vendre en fin de saison, une fois que sa cote aura bien remonté sur le marché.