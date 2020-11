Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros dilemme en interne avec le cas Dembélé ?

Publié le 9 novembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Annoncé avec insistance sur le départ cet été, Ousmane Dembélé pourrait encore faire ses valises en janvier. Mais avec les nombreuses blessures dans le secteur offensif, le cas de l’ailier français représenterait un dilemme.

Cet été, Ronald Koeman a tout fait pour façonner le FC Barcelone tel qu’il l’imaginait. Mais ses ambitions ont été largement plombées par le manque de fonds du club, et par une obligation de vendre avant d’acheter. C’est dans cette optique qu’Ousmane Dembélé a été poussé avec insistance vers la sortie, en vain. Et ce malgré l’intérêt de Manchester United, prêt à briser sa tirelire pour enrôler le champion du monde, qui n’a tout simplement pas souhaité faire ses valises. Et alors que les blessures s’accumulent au Barça, les cartes pourraient être rebattues.

Faut-il vendre Ousmane Dembélé ?