Mercato - OM : Ce témoignage fort sur le faux départ de Villas-Boas !

Publié le 11 novembre 2020 à 0h45 par Th.B.

Membre du staff d’André Villas-Boas à Chelsea, Christophe Lollichon s’est attardé sur son faux départ de l’OM la saison passée qui ne se justifie que pour une raison.

Avant même que l’OM ne prenne la décision de se séparer d’Andoni Zubizarreta en mai dernier, André Villas-Boas avait assuré que si le désormais ex-directeur sportif ne faisait plus partie du club phocéen, il lui serait difficile de continuer. Après une période de doute dans laquelle de multiples rumeurs sur l’avenir de l’entraîneur ont circulé dans la presse, le technicien portugais a décidé d’honorer son contrat courant jusqu’en juin 2021 jusqu’à son terme. Et alors que son agent a ouvert la porte à la possibilité de finir sa carrière d’entraîneur à l’OM, Villas-Boas aurait bien pu claquer la porte en mai dernier.

« Je pense qu'il est resté parce qu'il sait qu'il a réalisé quelque chose d'important la saison dernière »