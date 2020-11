Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Juve, Beckham... Sergio Ramos aurait identifié son prochain club !

Publié le 11 novembre 2020 à 1h30 par B.C.

Malgré l'intérêt annoncé du PSG ou de la Juventus, Sergio Ramos souhaiterait en priorité rester au Real Madrid. Mais à moyen terme, le capitaine espagnol se verrait bien du côté de l'Inter Miami.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Sergio Ramos pourrait donner des sueurs froides à Florentino Pérez dans les prochaines semaines. L'international espagnol, dans le viseur du PSG et de la Juventus, souhaite en effet rester au Real Madrid à condition d'obtenir un nouveau contrat longue durée chez les Merengue. Réticent à l'idée de prolonger de plusieurs années les trentenaires, le président madrilène devrait néanmoins faire une exception pour Sergio Ramos, qui reste l'un des maillons forts de l'équipe malgré ses 34 ans. D'après les dernières informations du quotidien AS , un accord devrait donc être trouvé à l'avenir entre les deux parties pour une prolongation de deux ans, mais cela n'empêcherait pas Ramos de s'imaginer un avenir à l'étranger...

Sergio Ramos aime beaucoup Miami