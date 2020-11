Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'issue du dossier Sergio Ramos se précise !

Publié le 10 novembre 2020 à 21h30 par B.C.

Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, Sergio Ramos n'a pas encore trouvé d'accord avec le Real Madrid pour sa prolongation. Néanmoins, l'international espagnol aurait de grandes chances de rester chez les Merengue malgré les prétendants à l'affût.

À 34 ans, Sergio Ramos reste le patron incontesté de la défense du Real Madrid. Pourtant, malgré son rôle chez les Merengue , l'Espagnol tarde à prolonger son bail, courant jusqu'à la fin de la saison. De quoi intéresser quelques cadors européens, à l'instar du PSG. La volonté de Sergio Ramos semble néanmoins claire, rester au Real Madrid encore quelques années, mais à certaines conditions. Le capitaine de la Casa Blanca souhaiterait notamment prolonger d'au moins deux saisons et ne pas diminuer son salaire malgré son âge et la politique pratiquée par Florentino Pérez. De quoi rallonger les négociations, mais l'optimiste resterait de mise en interne.

La prolongation de Ramos devrait arriver