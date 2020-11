Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'est pas au bout de ses peines pour Allegri

Publié le 10 novembre 2020 à 19h30 par Amadou Diawara

En cas de départ de Thomas Tuchel, Leonardo voudrait absolument le remplacer par Massimiliano Allegri. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne manquerait pas de concurrents sur ce dossier.

Auteur d'une saison 2019-2020 presque parfaite, Thomas Tuchel ne parvient pas à enchainer lors de cet exercice. Après avoir remporté tous les titres nationaux (Championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions) et avoir mené le PSG vers sa toute première finale de Ligue des Champions, le technicien allemand éprouve de grosses difficultés cette saison. Handicapé par une pluie de blessures dans son effectif, Thomas Tuchel réalise un début de saison plutôt poussif. Et les deux défaites d'entrées en Ligue 1 (contre Lens et l'OM) ainsi que les deux revers en C1 (face à Manchester United et Leipzig) peuvent en attester. D'ailleurs ces contre-performances pourraient coûter la tête de Thomas Tuchel, lui qui serait en froid avec Leonardo.

Leonardo au chevet de Tuchel !

Alors que Thomas Tuchel serait en danger quant à son avenir, Leonardo a tenu à mettre les choses au clair. A en croire le directeur sportif du PSG, le coach allemand n'aurait rien à craindre, du moins pour le moment. « On doit soutenir le coach et aussi dire les choses. Avec Tuchel, on a eu une discussion et on a dit qu’on n’avait pas aimé la sortie médiatique. On a parlé et maintenant la discussion est claire pour tout le monde. Après il y a des discussions normales, on parle tout le temps par rapport à ses choix. De temps en temps, les échanges sont plus chauds, mais on n’a jamais pensé à changer Tuchel, on n’a jamais appelé personne. Après, il y a des gens qui parlent, beaucoup de personne veulent venir, mais le club n'a jamais mis un nom sur la table pour remplacer Tuchel. Là, c'est le moment de se concentrer sur les objectifs » , a expliqué Leonardo lors d'un live organisé par PSG TV ce mardi.

Un combat avec l'Inter, Manchester United et la Roma ?