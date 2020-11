Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une prolongation de Tuchel ? La réponse de Leonardo !

Publié le 10 novembre 2020 à 16h45 par T.M.

Alors que Thomas Tuchel ne se ferait clairement pas d’illusion concernant une possible prolongation avec le PSG, Leonardo a fait le point à ce sujet.

Face aux mauvais résultats du PSG depuis le début de la saison, Thomas Tuchel apparait plus que jamais en danger. Pour beaucoup, il semble même possible que l’Allemand ne termine pas la saison et aille jusqu’au bout de son contrat. En effet, entre Tuchel et le club de la capitale, le divorce approche. Leonardo n’ayant jamais été un grand fan du technicien, une prolongation ne semble pas d’actualité. L’entraîneur du PSG en serait d’ailleurs bien conscient puisque selon les derniers échos, il saurait d’ores et déjà que cette troisième saison sur le banc parisien sera sa dernière.

« On a le temps »