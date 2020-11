Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert colossal de Kylian Mbappé prend forme !

Publié le 10 novembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, le Real Madrid aurait déjà élaboré son plan pour s'offrir l'attaquant du PSG. Mais Florentino Pérez ne compte pas tout faire capoter dans ce dossier et prend des pincettes en coulisses. Explications.

L'avenir de Kylian Mbappé va rapidement se retrouver au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français prend fin en juin 2022 et s'il ne prolonge pas dans les semaines à venir, une vente deviendra inévitable l'été prochain afin d'éviter un départ libre à l'issue de son bail. Une situation qui n'a pas échappé au Real Madrid qui fait le forcing depuis plusieurs saisons pour recruter Kylian Mbappé. Mais Leonardo a rapidement sorti les barbelés. « Il y a beaucoup de communication. Et dans les équipes espagnoles, il y a beaucoup de politiques, d'effets d'annonces. Nous, on parle directement avec Kylian, c'est ça la vérité de la négo. La vérité, c'est que le PSG est dans un moment compliqué, mais ce sera l'équipe des cinq prochaines années qui sera dans le coup », confiait le directeur sportif parisien au micro de PSG TV . Malgré tout, cela ne semble pas refroidir le Real Madrid dont le plan est bien rodé.

Le Real Madrid attend un geste de Mbappé pour lancer la machine

La version espagnole d' Eurosport dévoile donc le plan du club merengue. Pour commencer, une règle d'or aurait été fixée dans les bureaux madrilènes : « On ne parle pas de Mbappé . » Le nom de l'international français ne doit pas être prononcé en coulisse ni de façon publique afin d'éviter des fuites ou un emballement médiatique. Malgré cette discrétion, le Real Madrid serait optimiste en coulisse pour Kylian Mbappé, mais ne déviera pas de son plan et ne passera pas à l'action tant que le joueur ne se sera pas positionné concrètement pour son avenir. Et pour cause, Florentino Pérez entretient d'excellentes relations avec Nasser Al-Khelaïfi et n'a aucune intention de froisser les dirigeants qataris. Le président merengue gérera d'ailleurs en personne les négociations qui devraient rapidement démarrer. En effet, Kylian Mbappé aurait affirmé au PSG qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son bail qui court jusqu'en juin 2022. Une prise de position qui devrait encourager le Real Madrid à passer à l'action prochainement afin de trouver un terrain d'entente qui arrange tout le monde.

Un transfert avoisinant les 120M€ ?