Mercato - PSG : Neymar, Mbappé… Leonardo fait une annonce retentissante !

Publié le 10 novembre 2020 à 11h45 par G.d.S.S. mis à jour le 10 novembre 2020 à 11h51

Alors que le PSG plancherait actuellement sur plusieurs prolongations de contrat comme celles de Neymar et de Kylian Mbappé, Leonardo a annoncé ce mardi qu’il avait déjà amorcé les négociations avec les principaux concernés.

Engagés jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé et Neymar vont-ils prochainement prolonger leurs contrats respectifs et ainsi s’inscrire dans la durée au sein du projet QSI ? Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, le PSG n’a toujours pas dégainé dans le dossier Neymar, et inversement, la star brésilienne s’est mise en position d’attente et étudiera en temps voulu une offre parisienne. Mais pour l’heure, Neymar n’a pas encre tranché pour son avenir au PSG, et ce malgré la grande annonce de Leonardo…

« On a commencé à discuter »