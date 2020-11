Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un énorme appel du pied pour l’après-Tuchel !

Publié le 10 novembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Alors que plusieurs profils seraient déjà étudiés par le PSG pour assurer la succession de Thomas Tuchel, Thiago Motta fait partie de l’un d’entre eux. Et le jeune technicien italien a d’ailleurs fait passer un message fort à Nasser Al-Khelaïfi… mais pas que !

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel semble perdre peu à peu tout son crédit en interne. Entre son divorce avec Leonardo qui semble acté et ses choix tactiques très contestés avec les positionnements de Danilo Pereira et Marquinhos, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund pourrait être poussé vers la sortie avant la fin de la saison par Nasser Al-Khelaïfi. Mais pour assurer la succession de Tuchel, vers qui se tournera alors le président du PSG ? Les noms de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino reviennent avec insistance depuis plusieurs mois, mais un autre entraîneur, moins expérimenté que ses deux aînés, prend déjà très clairement position.

Motta se verrait bien au PSG

Dans un large entretien accordé à RMC Sport, Thiago Motta, qui a porté les couleurs du PSG en tant que joueur de janvier 2012 à juin 2018, a déjà posté sa candidature pour le poste d’entraîneur : « C'est très flatteur et positif qu'on parle de moi. C'est de la fierté et je me sens heureux. Quand t'as la reconnaissance des supporters dans un club où j'ai passé la majorité de ma carrière, ça me fait très plaisir. J'espère peut-être un jour redonner la confiance qu'ils m'ont donnée », a d’abord expliqué Thiago Motta, avant d’expliquer plus en profondeur ce qu’il pourrait apporter tactiquement au PSG : « J’aime bien le football offensif, bien sûr. Mais pour produire un football offensif, il faut être dynamique, bien occuper les espaces, attaquer. Et il faut prendre des risques, a ainsi détaillé l’ancien milieu de terrain parisien. Si tu veux mettre en place un football offensif, il y a des risques à prendre. Pour mettre du dynamisme dans le football, il faut vite récupérer le ballon. C’est quand tu as la balle que tu peux choisir ce que tu vas faire. Mes idées sont toujours celles d’un football offensif. Une équipe comme le Paris Saint-Germain, je pense que c’est compatible avec ça ». Le message est passé pour Nasser Al-Khelaïfi…

La porte est ouverte en Ligue 1… sauf à l’OM