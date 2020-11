Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thiago Motta prêt à entraîner l'OM ? Il répond !

Publié le 10 novembre 2020 à 9h15 par La rédaction

Annoncé avec insistance du côté du PSG pour succéder à Thomas Tuchel, Thiago Motta n’a pas dit non à un futur retour dans la capitale. L’ancien milieu de terrain a par la même occasion fermé la porte du grand rival.

Après avoir entraîné les U19 du PSG pendant deux ans et connu une expérience mitigée au Genoa, Thiago Motta pourrait reprendre du service en fin de saison. Le jeune entraîneur fait partie des pistes pour prendre la succession de Thomas Tuchel, vivement contesté, et dont la fin de contrat approche à grand pas. Au cours de l’émission Comme jamais , diffusée ce lundi sur RMC Sport , le coach italien a clairement ouvert la porte à un éventuel retour au PSG. Et s’il pourrait se laisser tenter par un autre challenge en France, ce ne sera pas celui de l'OM.

« Ce ne sont pas des choses compatibles »