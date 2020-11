Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga a déjà conquis le successeur annoncé de Tuchel !

Publié le 10 novembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sur la sellette, Thomas Tuchel pourrait bien être licencié et dans ce cas, céder sa place à Thiago Motta. L’ancien milieu de terrain du PSG est sous le charme d’Eduardo Camavinga.

Comme confirmé par la presse espagnole récemment, à savoir le journal As , le PSG serait bien décidé à faire de la concurrence au Real Madrid dans la course à la signature d’Eduardo Camavinga. Le jeune international français de 17 ans et milieu de terrain du Stade Rennais devrait être l’une des grandes attractions du prochain mercato estival. Et à ce moment-là, Thomas Tuchel ne devrait plus être l’entraîneur du PSG, son contrat courant jusqu’en juin prochain. Pour lui succéder, Thiago Motta serait une option prise en considération par Leonardo. Et l’ancien milieu du PSG ne reste pas insensible au profil de Camavinga.

Thiago Motta est sous le charme de Camavinga