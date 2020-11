Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga est déjà validé par une figure du projet QSI !

Publié le 10 novembre 2020 à 0h45 par B.C.

Alors que son nom est régulièrement évoqué du côté du PSG, Eduardo Camavinga a déjà séduit Thiago Motta, qui ne tarit pas d'éloges à l'égard du milieu rennais.

Comme Kylian Mbappé avant lui, Eduardo Camavinga a déjà séduit tous les plus grands clubs européens dès son plus jeune âge. Et comme Kylian Mbappé, le PSG espère rafler la mise avec le milieu du Stade Rennais. Camavinga, qui fêtera ses 18 ans ce mardi 10 novembre, devrait avoir l'embarras du choix pour son avenir puisque de nombreux prétendants semblent déjà positionnés pour l'accueillir l'été prochain. Alors que le Real Madrid compterait sur lui pour rajeunir son entrejeu, le PSG et la Juventus seraient également à l'affût comme le rappelait il y a quelques jours le quotidien espagnol AS. Leonardo avait d'ailleurs confirmé suivre les prestations de l'international français, qualifié comme « un talent » par le directeur sportif du PSG. Ancien milieu de terrain emblématique du club de la capitale, Thiago Motta reconnaît lui aussi les qualités de la jeune pépite.

« Camavinga peut faire des choses magnifiques »