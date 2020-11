Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision surprenante de deux indésirables de Koeman ?

Publié le 9 novembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Poussés vers la sortie pour renflouer les caisses du FC Barcelone, Ousmane Dembélé et Junior Firpo n’auraient pas fait une croix sur leur place. Les deux joueurs se sont entraînés ce lundi alors qu’ils avaient une journée de repos.

Cet été, Ronald Koeman a opéré un grand ménage au sein de l’effectif du FC Barcelone. Et si le Néerlandais a obtenu le départ de certains cadres, d’autres indésirables ont survécu à la tempête. C’est le cas d’Ousmane Dembélé, pourtant proche de rallier Manchester United dans les derniers jours du mercato. Le Français, qui s’est accroché pour rester en Catalogne, revient peu à peu en grâce dans l’esprit de son entraîneur, et pourrait avoir une vraie carte à jouer suite à la blessure longue durée d’Ansu Fati. Et ce, même si son départ est toujours envisagé pour janvier.

Dembélé et Firpo font des heures supplémentaires