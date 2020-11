Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quand Leonardo se voit déconseiller le recrutement d'Alaba !

Publié le 10 novembre 2020 à 1h15 par La rédaction

Libre de tout contrat l'été prochain, David Alaba est dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines. Toutefois, l'hypothèse de son recrutement ne semble pas faire l'unanimité, notamment pour Luis Fernandez...

Après plus de dix ans au Bayern Munich, David Alaba pourrait vivre ses derniers mois en Bavière, alors que l'international autrichien n'a toujours pas trouvé d'accord avec les dirigeants du champion d'Europe en titre pour prolonger l'aventure. Une situation qui fait les affaires de Leonardo, qui le cible depuis plusieurs semaines et verrait en lui le successeur idéal de Thiago Silva, qui n'a toujours pas été remplacé après son départ à Chelsea à l'issue de son contrat. Le directeur sportif brésilien devra toutefois faire face à une rude concurrence si David Alaba venait à partir, alors que le Real Madrid serait également particulièrement attentif à la situation de David Alaba. Toutefois, une possible arrivée du défenseur du Bayern Munich au PSG ne fait pas l'unanimité, notamment pour Luis Fernandez, ancien entraîneur parisien.

« Ce n'est pas un défenseur central, c'est un arrière gauche »