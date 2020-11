Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une pépite brésilienne ouvre la porte à Ronald Koeman !

Publié le 10 novembre 2020 à 0h30 par D.M.

Joueur du Chakhtar Donetsk, Tetê a indiqué qu’il rêvait de porter le maillot du FC Barcelone et d'évoluer aux côtés de Lionel Messi.

Le FC Barcelone continue de faire briller les yeux de nombreux joueurs. Malgré ses grosses difficultés actuelles, notamment au niveau financier, le club catalan demeure l’un des clubs les plus puissants et bon nombre de footballeurs, notamment venus du Brésil, sont attirés par le club blaugrana.« J'ai des papillons dans le ventre. C'est un rêve qui se réalise. Jouer avec Messi et d'autres super footballeurs à Barcelone me donne très envie d'arriver ici » avait par exemple déclaré Neymar lors de son arrivée au FC Barcelone en 2013. Et ce lundi, un nouveau joueur brésilien a évoqué son rêve de rejoindre la formation catalane.

«J'ai un sentiment particulier envers Barcelone, que je suis depuis mon enfance »