Mercato - PSG : Thiago Motta sort du silence pour la succession de Thomas Tuchel

Publié le 9 novembre 2020

Cité parmi les prétendants pour prendre la succession de Thomas Tuchel au PSG, Thiago Motta a laissé entendre qu'il serait intéressé par un retour dans la capitale à l'avenir.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec le PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas prolonger son bail dans la capitale. L'entraîneur allemand est sous le feu des critiques après les mauvais résultats du club parisien en Ligue des champions et entretient des rapports compliqués avec Leonardo, qui verrait d'un très bon œil son départ. Alors qu'un départ en cours de saison est régulièrement évoqué, Thomas Tuchel devrait malgré tout rester jusqu'au terme de son contrat, mais cela n'empêche pas l'apparition de plusieurs noms dans les médias susceptibles de prendre les rênes du PSG à court ou moyen terme, dont celui de Thiago Motta. Entraîneur des U19 parisiens entre 2018 et 2019, l'ancien international italien avait ensuite pris les commandes du Genoa le temps de quelques mois avant d'être limogé en décembre 2019. Alors qu'il n'a jamais caché son souhait d'entraîner un jour le PSG, Thiago Motta a évoqué ses ambitions futures chez les Rouge et Bleu au cours de l'émission Comme Jamais diffusée ce lundi soir sur RMC Sport . S'il refuse de se positionner concrètement pour la succession de Thomas Tuchel, l'ancien milieu avoue tout de même qu'un retour au PSG est bien dans son esprit.

« J'espère peut-être un jour redonner la confiance que les supporters m'ont donné »