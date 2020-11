Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis, Dembélé... La blessure d'Ansu Fati relance le recrutement de Koeman !

Publié le 9 novembre 2020 à 20h30 par B.C.

Touché au genou gauche, Ansu Fati sera absent au moins quatre mois. Un énorme coup dur qui oblige le Barça à revoir ses plans pour cet hiver.

Considéré comme l'une des rares satisfactions du FC Barcelone en cette année 2020, Ansu Fati va rester sur le carreau pendant un certain temps. L'international espagnol est sorti sur blessure samedi lors du match contre le Bétis et souffre du ménisque de son genou gauche, l'obligeant à passer par la case opération. Le Barça a annoncé que son attaquant, auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 10 apparitions cette saison, sera absent 4 mois. En Espagne, on évoque même 5 mois d'indisponibilité pour Ansu Fati, qui ne rejouera donc pas avant mars au minimum. Alors que le club culé n'avait déjà pas remplacé Luis Suarez, parti cet été à l'Atlético de Madrid, c'est un coup dur supplémentaire pour Ronald Koeman, et cela risque de changer les plans pour le prochain mercato hivernal.

Le Barça contraint de garder Ousmane Dembélé

En proie à des problèmes financiers, le FC Barcelone comptait encore dégraisser son effectif en janvier. Le départ d'Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu'en 2022, était notamment envisagé par la direction culé, mais le quotidien Sport annonce ce lundi que la blessure d'Ansu Fati sème le trouble en interne. Faut-il vendre l'international tricolore pour sortir la tête de l'eau sur le plan économique ou le conserver afin de rester compétitif cette saison ? Le dilemme serait total en interne. D'après les dernières révélations de Goal , c'est pour la deuxième option que pencherait le FC Barcelone, se refusant de s'amoindrir davantage en attaque, d'autant que l'attaquant français est en forme depuis quelques semaines. Et en parallèle de ce dossier, le club travaillerait toujours sur l'arrivée de Memphis Depay.

L'arrivée de Memphis en préparation ?