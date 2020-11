Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marcus Thuram éloigné de l’OM par son père ? La réponse de Deschamps

Publié le 9 novembre 2020 à 19h45 par T.M.

Parti de Guingamp pour Mönchengladbach, snobant alors l’OM, Marcus Thuram aurait notamment écouté les conseils de son père, Lilian. Un rôle sur lequel a été interrogé Didier Deschamps.

Ce lundi, Marcus Thuram a fait ses premiers pas dans le château de Clairefontaine, étant appelé par Didier Deschamps en équipe de France. L’attaquant de Mönchengladbach marche donc dans les pas de son père, Lilian, étant ainsi récompensé de ses grandes prestations en Allemagne. En effet, avec Mönchengladbach, l’attaquant de 23 ans fait forte impression. Marcus Thuram ne donc donc certainement pas regretter son choix de quitter Guingamp en 2019. A ce moment, il aurait pourtant pu rester en France puisque l’OM aurait été intéressé. Toutefois, comme l’a récemment expliqué Le Télégramme , le joueur formé à Sochaux avait snobé les Phocéens sur les conseils de son père.

Une carrière dictée par Lilian Thuram ?